Движение в районе Осташковского шоссе ограничат и перекроют почти на год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 1 ноября 2021 года по 30 сентября 2022 года перекроют и ограничат движение на различных участках МКАД вблизи Осташковского шоссе. Об этом рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"С 1 ноября по 30 сентября 2022 года будет ограничено движение на участке МКАД в связи с проведением дорожных работ в СВАО", – говорится в сообщении.

Полностью перекроют движение на съезде с бокового проезда МКАД на Осташковское шоссе. В районе пересечения МКАД с улицей Осташковская ограничат движение по одной полосе частично с сохранением существующего количества полос за счет переразметки проезжей части.

Ранее сообщалось, что в конце октября – начале ноября на нескольких улицах центра и юго-востока столицы изменится схема движения транспорта.