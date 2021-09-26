С 15 октября участок Новогорской улицы станет односторонним

Фото: Агентство Москва/Александр Авилов

С 15 октября один из участков Новогорской улицы станет односторонним. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.

Речь идет об участке от улицы Ландышевой до улицы Захарьинской. В пресс-службе пояснили, что такое решение принято в связи с проблемами, которые возникали из-за ширины участка: она составляет всего 3,5 метра. Водителям приходится съезжать на обочину или сдавать задним ходом до ближайшего поворота.

В столичном Дептрансе полагают, что одностороннее движение решит эту проблему.

Ранее сообщалось, что с 20 по 30 сентября изменится схема движения на Большой Никитской улице около дома 11/4, строения 1. С 20 сентября по 1 декабря из-за строительства БКЛ метро ограничат движение на участках 5-го проезда Марьиной Рощи и Шереметьевской улицы.

