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25 сентября, 23:40

Перехватывающая парковка у станции "Выхино" заработает 27 сентября

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Перехватывающая парковка у станции метро "Выхино" откроется после ремонта 27 сентября, сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

"Перехватывающая парковка №9216 около станции метро "Выхино" (улица Вешняковская, владение 24-26) возобновит свою работу 27 сентября", – говорится в сообщении.

Он была закрыта 6 сентября для проведения ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что с 27 сентября в ночные часы будет перекрываться движение транспорта по Каспийской улице на юге Москвы.

Перехватывающую парковку у станции "Выхино" откроют 27 сентября

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