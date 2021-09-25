Перехватывающая парковка у станции "Выхино" заработает 27 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Перехватывающая парковка у станции метро "Выхино" откроется после ремонта 27 сентября, сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

"Перехватывающая парковка №9216 около станции метро "Выхино" (улица Вешняковская, владение 24-26) возобновит свою работу 27 сентября", – говорится в сообщении.

Он была закрыта 6 сентября для проведения ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что с 27 сентября в ночные часы будет перекрываться движение транспорта по Каспийской улице на юге Москвы.

