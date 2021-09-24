Выделенные полосы появятся в четырех районах Москвы с 11 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Новые выделенные полосы для общественного транспорта появятся сразу в нескольких районах столицы с 11 октября, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Речь идет о районах Донской, Даниловский, Москворечье-Сабурово и Якиманка.
В частности, одна выделенка появится на Малой Тульской улице от Духовского переулка до улицы Серпуховской Вал. Это позволит ускорить движение общественного транспорта в два раза – указанный участок можно будет проехать за две минуты. По новой полосе будут ходить автобусы трех маршрутов, за сутки они перевозят больше 10 тысяч человек.
Одну выделенку организуют на Большой Тульской улице на участке от остановки "Метро "Тульская" (Северный вестибюль)" до Третьего транспортного кольца в сторону области. Когда она появится, скорость движения увеличится в 2,5 раза, а время проезда снизится до двух минут. Здесь ежедневно проходит 12 маршрутов общественного транспорта.
Полоса для общественного транспорта появится на участке от съезда с Третьего транспортного кольца до остановки "Метро "Тульская" (южный вестибюль)" в направлении центра. Это ускорит движение автобусов в 1,5 раза.
Еще одну выделенку организуют при въезде на Автозаводский мост с внутреннего радиуса ТТК. Благодаря этому общественный транспорт сможет заезжать на мост в пять раз быстрее, а время проезда снизится до минуты. По этой дороге проходят автобусы магистрального маршрута М6, которые перевозят свыше 11 тысяч пассажиров в сутки.
Выделенку устроят на Кантемировской улице на участке от дома 58 до Варшавского шоссе (в направлении к Варшавскому шоссе от дома 4, строения 33 до дома 59 в направлении к Пролетарскому проспекту). Благодаря этому время проезда на данном участке сократится до трех минут.
Ускорится движение также в Лубочном переулке. Автобусы смогут беспрепятственно проезжать на улицу Балчуг. Также там будет остановка для удобной пересадки на магистральные маршруты.
Ранее сообщалось, что движение на участке дублера Волоколамского шоссе на севере столицы ограничат в связи с проведением инженерных работ по 20 декабря 2021 года. Для автомобилистов будет недоступна одна полоса для движения на участке от дома 7 до дома 1.
Две новые выделенные полосы для общественного транспорта запустили в Москве
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