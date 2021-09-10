В четырех округах Москвы изменится схема движения с 20 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
С 20 сентября на некоторых улицах в четырех округах столицы изменится схема движения.
С 20 по 30 сентября изменится схема движения на Большой Никитской улице около дома 11/4, строения 1. С 20 сентября по 1 декабря из-за строительства БКЛ метро ограничат движение на участках 5-го проезда Марьиной Рощи и Шереметьевской улицы.
На западе столицы с 20 сентября по 20 декабря произойдут изменения движения на участке Крылатской улицы. На улице Кубинке из-за проведения инженерных работ будет частично занята одна полоса для движения. Изменения пройдут на нескольких участках улицы до 3 декабря.
Также 20 сентября вступят ограничения на Машкинском шоссе в районе владения 44. Они будут действовать по 20 ноября. А в САО на такой же период будет перекрыт участок дублера Ленинградского проспекта в сторону области в районе пересечения с улицей Алабяна. Для удобства москвичей на оставшейся части улицы будет временно организовано двустороннее движение.
Кроме того, в Линейном проезде будут проходить инженерные работы. Из-за этого ограничат маршруты на участках Линейного и Локомотивного проездов. По адресу улица Алексея Свиридова введено одностороннее движение в сторону Кутузовского проспекта с 20 сентября по 30 ноября.
Ранее стало известно, что для пассажиров открылся южный вестибюль станции Кутузовская Московского центрального кольца после установки эскалатора. На станции обустроена удобная пересадка на метро, а рядом с ней проходят маршруты автобусов и электробусов. Также в 2022 году там появится пересадка на станцию Кутузовская Киевского направления Московской железной дороги.
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