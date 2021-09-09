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Транспорт

17:45

Во второй декаде сентября изменится расписание поездов Ярославского направления

транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Быстров

Из-за путевых работ с 10 по 22 сентября изменится расписание некоторых электричек Ярославского направления МЖД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги.

"Изменения вносятся из-за путевых работ на нескольких участках от Пушкино до Москвы, а также на станциях Мытищи и Лосиноостровская. Технологические окна назначены преимущественно в ночное время, с 22:30 до 04:50, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров", – говорится в сообщении.

Поезда будут курсировать по соседним путям, из-за чего внесут корректировки в расписание пригородных поездов Ярославского направления МЖД. Несколько электричек выведут из расписания, у других поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.

Ранее сообщалось, что с 15 по 19 ноября изменится расписание поездов "Сапсан" из-за работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры на станции Вышний Волочек.

Из-за этого отменяются поезда № 756 сообщением Санкт-Петербург – Москва и № 766 Москва – Санкт-Петербург. Кроме того, внесены изменения в расписание поезда № 758, следующего между Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом, а также № 760 Москва – Санкт-Петербург.

Москвичам напомнили об изменении расписания аэроэкспрессов в Шереметьево и обратно

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