Южный вестибюль станции МЦК Кутузовская открыли для пассажиров

Фото: vk.com/mossobyanin
Южный вестибюль станции Кутузовская Московского центрального кольца (МЦК) открылся после установки эскалатора. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"Сегодня открыли южный вестибюль станции Кутузовская МЦК – здесь появился эскалатор, который установили по просьбе пассажиров. После запуска кольца Кутузовская стала одной из самых популярных станций – входит в пятерку лидеров. В будни ей пользуются более 30 тысяч человек", – говорится в сообщении.
В департаменте напомнили, что первоначально на Кутузовской был только южный вестибюль, однако в 2017 году на ней появился дополнительный северный вестибюль, который распределил потоки пассажиров и дал им возможность выходить на обе стороны Кутузовского проспекта.
На станции обустроена удобная пересадка на метро, а рядом с ней проходят маршруты автобусов и электробусов. Также в 2022 году там появится пересадка на станцию Кутузовская Киевского направления Московской железной дороги.
"Пять лет назад президент России и мэр Москвы запустили движение по Московскому центральному кольцу. С тех пор мы продолжаем развивать магистраль, внимательно слушаем пассажиров, которые дают свои предложения по улучшению кольца. Вместе мы делаем поездки по МЦК максимально комфортными. В ближайшие годы планируем открыть дополнительные вестибюли еще на 7 станциях кольца", – заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Южный вестибюль станции Кутузовская был закрыт для пассажиров с 22 мая.
Московское центральное кольцо запустили для пассажиров 10 сентября 2016 года. В церемонии открытия принимали участие Сергей Собянин, Владимир Путин, а также гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров.
Общая длина МЦК составляет 54 километра, где работает 31 станция с пересадками на железнодорожные платформы Ярославского, Казанского, Савеловского и Смоленского направлений Московской железной дороги, а также на близлежащие станции метро.
"Ласточки" приспособлены для маломобильных групп населения, пассажиров с детьми, удобны для провоза велосипедов, колясок. Поезда оснащены туалетами, системами климат-контроля и Wi-Fi. Проезд по МЦК стоит так же, как и на метро, причем в течение 90 минут пересесть из подземки можно бесплатно.
Московскому центральному кольцу исполняется 5 лет
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