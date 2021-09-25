Движение по Каспийской улице на юге Москвы с 27 сентября будет перекрываться

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 27 сентября в ночные часы будет перекрываться движение транспорта по Каспийской улице на юге Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

"С 27 сентября в ночное время будет перекрыто движение на улице Каспийская в связи с дорожными работами. Перекрытие продлится до 31 октября", – говорится в сообщении.

Кроме того, по нечетным датам с 2:00 до 4:00 будет полностью перекрываться движение на участке улица Каспийская владение 2, корпус 1, строение 2 до владения 2А.

Ранее сообщалось, что временные изменения схем движения транспорта коснутся пяти округов столицы, жителям города рекомендуется быть внимательнее и заранее строить маршруты.

