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Москва 24

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Транспорт

14:36

Движение на внутренней стороне ТТК ограничат с 10 ноября

транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение автомобилей на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Русаковской эстакады будет ограничено с 10 ноября в связи с проведением строительных работ. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Отмечается, что будут перекрыты две полосы движения из пяти на участке ТТК от дома 15Б по Верхней Красносельской улице до дома 49 по Ольховской улице. Данное ограничение будет действовать круглосуточно до 15 марта 2022 года.

Кроме того, аналогичные ограничения будут действовать на этом же участке внешней стороны ТТК с 16 марта до 15 июля 2022 года.

Ранее сообщалось, что движение на различных участках МКАД вблизи Осташковского шоссе ограничили и перекрыли почти на год, до 30 сентября 2022 года.

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