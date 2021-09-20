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17:57

В Москве ограничат движение на участках улицы 2-й Черногрязской по 25 декабря

город дороги

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение на участках улицы 2-й Черногрязской ограничат в Москве по 25 декабря из-за инженерных работ, сообщает пресс-служба Дептранса.

Движение ограничат с 20 по 23 сентября с 01:30 до 05:30, а также с 24 сентября по 23 ноября круглосуточно в районе дома 10 по улице 2-й Черногрязской.

С 24 ноября по 25 декабря ограничение введут в районе дома 7, корпуса 2, по улице 2-й Черногрязской.

Ранее сообщалось об ограничении движения на участке Головинского шоссе. До 11 октября автомобили будут двигаться по одной полосе.

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