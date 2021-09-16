Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 25 сентября в Москве закроют участок Мукомольного проезда из-за инженерных работ, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Дорогу перекроют в районе дома 11 по Мукомольному проезду. Ограничение будет действовать вплоть до 1 декабря.

А с 11 января по 6 марта 2022 года закроют движение на участке Мукомольного проезда в районе дома 9, корпуса 1.

Ранее сообщалось об изменении схемы движения в трех столичных округах. Речь идет о проспекте Мира, Ярославском шоссе, Синельниковской улице и других.