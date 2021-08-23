Участок Сыромятнического проезда перекроют более чем на год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 28 августа 2021 года по 30 ноября 2022 года из-за реконструкции железнодорожного путепровода перекроют участок Сыромятнического проезда. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Отмечается, что в указанный период будет закрыто движение по участку Сыромятнического проезда – от дома 3/9, строения 2, по 3-му Сыромятническому переулку до дома 10, строения 11, по улице Нижней Сыромятнической.

Кроме того, с 27 августа 2021 года по 30 ноября 2022 года ограничат движение на улице Земляной Вал – от улицы Верхней Сыромятнической до улицы Старой Басманной. На указанном участке организуют выделенную обособленную полосу общественного транспорта.

Ранее в Дептрансе Москвы сообщили, что 27 августа в центре столицы из-за съемок кино перекроют движение транспорта. Кратковременные перекрытия затронут два участка в районе Подколокольного и Староконюшенного переулков.