В центре Москвы 27 августа перекроют движение из-за съемок кино

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта перекроют 27 августа в центре Москвы из-за съемок кино. Кратковременные перекрытия затронут два участка в районе Подколокольного и Староконюшенного переулков, сообщает столичный департамент транспорта.

Уточняется, что на участке Подколокольного переулка в районе дома 11/11/1, строения 2, с 06:30 до 08:00 введут кратковременные перекрытия до двух минут, а на участке Староконюшенного переулка в районе дома 43 с 13:00 до 15:30 будут действовать перекрытия до пяти минут.

Ранее столичный департамент транспорта сообщал о полном перекрытии движения в центре Москвы по двум участкам улицы Ильинки на время проведения военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" с 25 августа по 6 сентября.