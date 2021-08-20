Что известно о горнолыжном курорте на Воробьевых горах

Горнолыжный курорт на Воробьевых горах может открыть свои двери для москвичей и гостей столицы уже в начале 2022 года. В настоящий момент работы по объекту находятся в активной фазе, завершить их планируется до конца текущего года. Подробнее о современном кластере для горнолыжных видов спорта в Москве читайте в нашем материале.



Фото: Москва 24/Ярослав Кириллов

Горнолыжная история Воробьевых гор

Воробьевы горы тесно связаны с историей отечественного горнолыжного спорта. Крутой берег Москвы-реки в этом месте стал пристанищем для поклонников экстремального катания еще в начале прошлого века.

В 1926 году здесь построили первый деревянный трамплин, смелая молодежь начала осваивать на лыжах слалом, спуск по прямой на скорость, "скатывание с фигурами", "езду на точность". Популярностью пользовались и другие виды изобретаемого прямо на месте спорта. Кстати, поклонники трассы не только самостоятельно придумывали развлечения – лыжи тоже зачастую были самодельными.

Уже в следующем году на Воробьевых горах состоялись первые соревнования: спортсмены должны были преодолеть прямой спуск длиной 200 метров на скорость, пройти повороты на точность, а также продемонстрировать серию поворотов "змейкой" на технику. А в 1935 году сформировавшийся спортивный кластер принял первый чемпионат СССР по прыжкам на лыжах с трамплина и второй чемпионат СССР по горнолыжному спорту.

В 1953 году на Воробьевых горах появился большой лыжный трамплин. Объект соорудили по проекту инженера Александра Галли. Длина прыжка с нового трамплина достигала 80 метров. На нем в 1950-е годы проходили все чемпионаты СССР по прыжкам на лыжах.

Для обслуживания сооружения построили и канатно-кресельный подъемник длиной 340 метров: он включал в себя две станции – возле смотровой площадки на Воробьевых горах и на набережной.



"Кластер по мировым стандартам"

За годы работы спортивные трассы и трамплин устарели, их пришлось вывести из эксплуатации. Однако власти Москвы решили подарить объекту новую жизнь. В настоящий момент работы на Воробьевых горах ведутся в активной фазе, их планируется завершить к концу 2021 года. Открыть кластер для горнолыжного спорта на Воробьевых горах планируют в начале 2022 года.





Рафик Загрутдинов руководитель департамента строительства Москвы Мэром Москвы принято решение обустроить на Воробьевых горах горнолыжный кластер по мировым стандартам, чтобы там можно было проводить международные соревнования.

Для поклонников горнолыжного спорта в новом году на Воробьевых горах могут открыться три трассы длиной 170, 250 и 325 метров, лыжный трамплин К-40, а также канатная дорога длиной порядка 320 метров.

Кроме того, на территории кластера появится множество объектов сопутствующей инфраструктуры. После реконструкции горнолыжная спортивная база будет включать комплекс из четырех деревянных одноэтажных домов, пункт проката и навес для инженерной техники. В домах расположатся комната оказания медицинской помощи, тренажерный зал, раздевалки и тренерские, а также блок восстановления и рекреации, комната для сбора команд, мастерские по ремонту инвентаря, а также административно-управленческие помещения.

Отмечается, что часть спортивного кластера, в которую в том числе входят трассы, возводится за счет городского бюджета. Частично строительство других объектов финансируют инвесторы. Среди них и трамплин К-75.

Его строительство планируется закончить в 2022 году. Строители уже разобрали аварийное сооружение, и в настоящий момент ведутся работы по защите склона и обновлению инженерных коммуникаций. За этим последует монтаж нового объекта.