Горнолыжный курорт на Воробьевых горах планируют открыть в начале 2022 года

Фото:Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Кластер для горнолыжного спорта на Воробьевых горах планируется открыть в начале 2022 года. Об этом в интервью Агентству "Москва" сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
"Мэром Москвы принято решение обустроить на Воробьевых горах горнолыжный кластер по мировым стандартам, чтобы там можно было проводить международные соревнования. Часть объектов здесь строит инвестор, а за счет средств городского бюджета возводятся три горнолыжные трассы длиной 250, 170 и 325 метров, лыжный трамплин К-40, канатная дорога длиной около 320 метров и объекты инфраструктуры", – сообщил Загрутдинов.
Он добавил, что сейчас стройка находится в активной фазе и к концу года объект будет готов к введению в эксплуатацию.
Спортивный кластер на Воробьевых горах существовал еще в 1980-х годах, однако перестал соответствовать современным требованиям. После реконструкции горнолыжная спортивная база будет включать комплекс из четырех деревянных одноэтажных домов, пункт проката и навес для инженерной техники.
В домах будет тренажерный зал, комната оказания медицинской помощи, тренерские, раздевалки, мастерские по ремонту инвентаря, административно-управленческие помещения, блок восстановления и рекреации, комната для сбора команд. В конце декабря 2020 года спорткомплекс запустил массовые свободные катания по склону длиной почти 300 метров.
Ранее Сергей Собянин рассказал об обновлении спорткомплекса "Лужники". По его словам, в течение последних лет на территории спорткомплекса было построено и отремонтировано более 20 различных объектов.
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