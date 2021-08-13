Военные оркестры выступят в парках Москвы 14 августа

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
14 августа в рамках репетиции Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в столичных парках состоятся выступления военных музыкантов. Об этом сообщает пресс-служба дирекции фестиваля.
"В 12 часов в парке культуры и отдыха "Сокольники" на Симфонической эстраде начнет выступление постоянный участник фестиваля "Спасская башня" – Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности Российской Федерации", – рассказали в пресс-службе.
Кроме того, в парке культуры и отдыха "Измайловский" в 16 часов состоится концерт Военного образцового оркестра Почетного караула.
Сам фестиваль пройдет на Красной площади с 27 августа по 5 сентября в формате COVID-free. Посетить мероприятие смогут только обладатели QR-кода с информацией о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни. Также на входе у зрителей будут измерять температуру.
Ранее стало известно, что на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" впервые примут участие оркестры Катара. В этом году на Красной площади эту страну представят сразу три коллектива: Военный оркестр и Парадный расчет Вооруженных сил Катара, а также Оркестр полиции.
На фестиваль "Спасская башня" в этом году будут пускать только при наличии QR-кода
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