Военные оркестры выступят в парках Москвы 14 августа

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

14 августа в рамках репетиции Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в столичных парках состоятся выступления военных музыкантов. Об этом сообщает пресс-служба дирекции фестиваля.

"В 12 часов в парке культуры и отдыха "Сокольники" на Симфонической эстраде начнет выступление постоянный участник фестиваля "Спасская башня" – Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности Российской Федерации", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в парке культуры и отдыха "Измайловский" в 16 часов состоится концерт Военного образцового оркестра Почетного караула.

Сам фестиваль пройдет на Красной площади с 27 августа по 5 сентября в формате COVID-free. Посетить мероприятие смогут только обладатели QR-кода с информацией о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни. Также на входе у зрителей будут измерять температуру.

Ранее стало известно, что на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" впервые примут участие оркестры Катара. В этом году на Красной площади эту страну представят сразу три коллектива: Военный оркестр и Парадный расчет Вооруженных сил Катара, а также Оркестр полиции.

