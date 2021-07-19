Детский городок не будет работать на фестивале "Спасская башня" в этом году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В этом году на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" из-за пандемии не будет работать детский городок. Об этом ТАСС рассказали в дирекции фестиваля.
"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, организаторы Международного военно-музыкального фестиваля вынуждены исключить из программы полюбившиеся зрителям и маленьким гостям интерактивные мероприятия с участием детей. Детский городок на Красной площади в этом году возводиться не будет", – говорится в сообщении.
Организаторы уточнили, что отменяются и запланированные ежегодные мероприятия в рамках специального проекта "Спасская башня детям". Так, не будут проводиться финальные этапы фестиваля детских духовых оркестров и Межрегионального конкурса детских и молодежных почетных караулов.
В дирекции объяснили такое решение ограничениями, введенными мэром Москвы, в отношении проведения публичных мероприятий в столице, а также рекомендациями Минздрава РФ и Роспотребнадзора.
Ранее программа "Спасская башня детям" подвела итоги IV Смотра-конкурса детских духовых оркестров Центрального федерального округа. Участниками видеоотбора стали 17 коллективов.
На фестиваль "Спасская башня" в этом году будут пускать только при наличии QR-кода
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