Названы победители конкурса детских духовых оркестров "Спасская башня детям"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Программа "Спасская башня детям" подвела итоги IV Смотра-конкурса детских духовых оркестров Центрального федерального округа. Участниками видеоотбора стали 17 коллективов, сообщили в дирекции фестиваля "Спасская башня".

Обладателем Гран-при стал Сводный детский духовой оркестр детской музыкальной школы и детской школы искусства Белгорода "Фанфары Белогорья". Лауреатами I степени стали детский духовой оркестр Alto modern из Воронежа и духовой оркестр старших классов Мытищинской детской музыкальной школы.

Видео для участия в конкурсе прислали коллективы из Московской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Тульской и Белгородской областей.

Выступления лауреатов состоятся в рамках Фестиваля детских духовых оркестров "Спасская башня детям". Мероприятие пройдет на сцене Детского городка Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади с 27 по 29 августа.

Смотр-конкурс детских духовых оркестров проходит с 2017 года и позволяет детям из разных городов показать свои таланты. По традиции мероприятие проходило на сцене парка "Зарядье", однако в 2021 году в связи с эпидемиологической обстановкой отборочный этап состоялся в формате заочного конкурса.

Все выступления участников IV Смотра-конкурса можно посмотреть в аккаунтах проекта в социальных сетях, а также на YouTube-канале фестиваля.

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" уже 13 лет радует москвичей и гостей столицы великолепными выступлениями военных оркестров, яркими конными шоу, конкурсом почетных караулов, мастер-классами и, конечно же, проектом "Спасская башня детям". За 7 лет своего существования этот проект успел полюбиться миллионам людей и привлечь к себе внимание коллективов со всей России.