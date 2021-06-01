Названы победители конкурса детских духовых оркестров "Спасская башня детям"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Программа "Спасская башня детям" подвела итоги IV Смотра-конкурса детских духовых оркестров Центрального федерального округа. Участниками видеоотбора стали 17 коллективов, сообщили в дирекции фестиваля "Спасская башня".
Обладателем Гран-при стал Сводный детский духовой оркестр детской музыкальной школы и детской школы искусства Белгорода "Фанфары Белогорья". Лауреатами I степени стали детский духовой оркестр Alto modern из Воронежа и духовой оркестр старших классов Мытищинской детской музыкальной школы.
Видео для участия в конкурсе прислали коллективы из Московской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Тульской и Белгородской областей.
Выступления лауреатов состоятся в рамках Фестиваля детских духовых оркестров "Спасская башня детям". Мероприятие пройдет на сцене Детского городка Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади с 27 по 29 августа.
Смотр-конкурс детских духовых оркестров проходит с 2017 года и позволяет детям из разных городов показать свои таланты. По традиции мероприятие проходило на сцене парка "Зарядье", однако в 2021 году в связи с эпидемиологической обстановкой отборочный этап состоялся в формате заочного конкурса.
Все выступления участников IV Смотра-конкурса можно посмотреть в аккаунтах проекта в социальных сетях, а также на YouTube-канале фестиваля.
Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" уже 13 лет радует москвичей и гостей столицы великолепными выступлениями военных оркестров, яркими конными шоу, конкурсом почетных караулов, мастер-классами и, конечно же, проектом "Спасская башня детям". За 7 лет своего существования этот проект успел полюбиться миллионам людей и привлечь к себе внимание коллективов со всей России.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: