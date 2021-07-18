Фестиваль "Столица закатов" в Нижнем Новгороде собрал огромное число посетителей

Огромные толпы посетителей собрал фестиваль "Столица закатов" в Нижнем Новгороде. Он необычен тем, что длится практически целое лето: фестиваль стартовал в июне и проходит каждые выходные.

Ранее "Столицу закатов" останавливали на две недели из-за коронавируса, чтобы горожане успели привиться и получить "Мультипасс-800". Документ дает право посещать людные места в Нижнем Новгороде. Обладателями "Мультипасса" стали уже пять тысяч человек. Видимо, все они и пришли на фестиваль. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.