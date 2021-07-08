Фестиваль серф-культуры и экшен-спорта Wake Weekend – 2021 пройдет в августе

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Самый масштабный в России фестиваль серф-культуры и экшен-спорта Wake Weekend – 2021 пройдет 6–8 августа в премиум-отеле Radisson Residences, Zavidovo. За 10 лет фестиваля вейкбординг и вейксерфинг набрали новые витки массовой популярности среди российских любителей активного отдыха и здорового образа жизни.
В программе мероприятия профессиональные и любительские соревнования по вейкборду и вейксерфу, показательные выступления от титулованных спортсменов, пляжные турниры и музыкальный хип-хоп-фестиваль. Откроет фестиваль выступление именитых диджеев во главе с легендой отечественной хаус-сцены Sergey Sanchez.
Суббота, 7 августа, – день финалов экстрим-дисциплин и пляжных турниров, а также высокая концентрация зрелищного контента, трюков от профессиональных райдеров, музыки и неповторимой атмосферы Wake Weekend.
Вечер продолжит концерт хедлайнеров этого года: выступят рэпер МС Сенечка, фанк-дуэт Lovanda и группа Triptix, состоящая из звезд российского данс-холла – Коли Маню, Steppa Style и Тимура Чека.
Фуд-корт порадует любителей множеством стритфуд-концепций со всего мира. Дизайн-маркет представит актуальные тренды серфинг-культуры и товары для активного отдыха. На территории фестиваля разместятся бренд-зоны партнеров со своими активностями.
Зона восстановительной медицины и предупреждения травм проконсультирует всех желающих о важности правильного отношения к собственному телу во время занятий спортом.
В течение всего дня будет вестись прямая трансляция с места событий в официальном паблике фестиваля на сайте "ВКонтакте" и на wakeweekend.ru/live.
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