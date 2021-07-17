В МЧС предупредили о грозе в Подмосковье 17 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Гроза с ливнем и сильным ветром ожидается в Московской области до конца 17 июля, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

"Согласно прогноза погоды ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" с 11:00 с сохранением до конца суток 17 июля местами по Московской области сохранится гроза с дождем, ливень, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 12–17 метров в секунду", – сказано в сообщении.

В ведомстве также посоветовали из-за неблагоприятных погодных условий при возможности оставаться дома, а автомобили припарковать в гараже или подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Ранее жителей Центрального федерального округа предупредили о переменчивой погоде на следующей неделе. Специалист сообщил, что в начале недели в регионе ожидается прохладная погода с ливнями и грозами.

