Синоптики рассказали о погоде в столице 17 июля

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В субботу, 17 июля, в столице и Московской области ожидаются ливни с грозой и переменная облачность, говорится на портале "Метеоновости".



"Предстоящим днем столица и область останутся на периферии антициклона. Атмосферное давление существенно не изменится и в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. При переменной облачности пройдут локальные ливни, возможна гроза", – говорится в сообщении.

По прогнозам, максимальная температура воздуха в городе составит от 31 до 33 градусов тепла, в Подмосковье – от плюс 28 до плюс 33 градусов.

Ветер подует северо-западный, его скорость составит 5-10 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 12-17 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказывал, что жителей Москвы ожидает снижение температуры до 20 градусов. Он отмечал, что похолодание начнется 19 июля.

Кроме того, в Гидрометцентре предупредили москвичей о дождливой погоде на следующей неделе. Сообщалось также, что порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

