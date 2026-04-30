Некоторые столичные трамваи будут заканчивать работу раньше с 30 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

График работы некоторых трамваев в Москве сократится с 30 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

В частности, последний рейс маршрута Т1 от метро "Университет" до Метрогородка будет в 19:50, до "Чистых прудов" – в 21:50, а от Метрогородка до "Университета" – в 21:55.

В свою очередь, Т2 будет отправляться от метро "Чертановская" в 21:53, тогда как с МЦД Новогиреево через центр – в 21:40. Как уточнили в ведомстве, маршрут включит проезд через "Пролетарскую".

Последний рейс маршрута А от МЦД Калитники до "Чистых прудов" назначен на 22:09, после чего трамвай пойдет до МЦК Дубровка.

Изменения в расписании связаны с модернизацией энергетической инфраструктуры трамвайной сети. Работы будут выполняться в ночное время во время расширенных ночных технологических перерывов.

Департамент призвал горожан уточнять конечную остановку на информационных табло в трамвае, а также рекомендовал планировать поездки заранее и использовать метро или другие трамвайные и автобусные маршруты.

Ранее пассажирам напомнили о корректировках графика движения поездов на МЦД-4 и в дальнем пригороде Нижегородского направления в майские праздники. В частности, интервалы составов на Нижегородском направлении МЦД будут увеличены с 1 по 3 мая, а также с 9 по 11 мая.

В это же время часть электричек дальнего пригорода отменят, а некоторые вагоны пройдут укороченными маршрутами до станций Электроугли, Храпуново, Фрязево и Железнодорожная.