Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

30 апреля, 11:02

Транспорт

График движения поездов на МЦД-4 изменится в майские праздники

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

График движения поездов на МЦД-4 и в дальнем пригороде Нижегородского направления изменится в майские праздники, сообщила пресс-служба Дептранса столицы.

В частности, интервалы поездов на Нижегородском направлении МЦД будут увеличены с 1 по 3 мая, а также с 9 по 11 мая. В это же время часть поездов дальнего пригорода отменят, а некоторые составы пройдут укороченными маршрутами до станций Электроугли, Храпуново, Фрязево и Железнодорожная.

При этом дополнительные поезда введут на участках Электрогорск – Павловский Посад и Захарово – Фрязево. Кроме того, от Храпуново до Фрязево поезда в обе стороны будут следовать по пути "в область". В это же время на Калужском направлении и центральном участке МЦД интервалы частично увеличат до 15 минут. 

"В период изменений пройдут плановые работы по капитальному ремонту путевой инфраструктуры на участке Фрязево – Храпуново", – отметили в департаменте.

Ранее сообщалось о предстоящих изменениях в графике движения поездов и на МЦД-3. В майские праздники на ряде направлений диаметра интервалы вырастут до 1 часа, а некоторые составы проследуют укороченными маршрутами. На Казанском направлении, на участке Люберцы – Плющево, частично увеличат интервалы движения, ряд поездов проследуют по пути "на Ипподром" и "в область".

