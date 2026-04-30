График движения пригородных поездов изменится в Мосузле в праздники

Расписание движения пригородных поездов в Мосузле изменится в предпраздничные и праздничные майские дни. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Электропоезда будут курсировать 30 апреля и 8 мая по графику пятницы, 1, 2, 9 и 10-го числа – субботы, 3 и 11 мая – воскресенья, а 4 и 12-го числа – понедельника.

Также в майские праздники назначено 49 пригородных поездов на радиальных направлениях МЖД. На Курское направление выйдут 12 экспрессов Москва – Тула-1, 12 экспрессов Москва – Муравьево, на Казанское – 2 экспресса Москва – Рязань-1, на Горьковское – 4 поезда сообщением Площадь трех вокзалов – Железнодорожная, 8 экспрессов Площадь трех вокзалов – Владимир, на Киевское – 5 экспрессов Москва – Калуга-1, 2 состава Нара – Москва, 2 поезда Калуга-1 – Тула-1 и 2 состава Калуга-1 – Узловая-1.

Кроме того, с 30 апреля по 3 мая и с 8 по 11 мая увеличат составность поездов № 6382, 6390, 6383, 6385 Черусти – Вековка до 11 вагонов.

Все изменения доступны на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", на вокзалах и остановочных пунктах.

В майские праздники изменится также график движения поездов Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК). В частности, 30 апреля, 4, 8 и 12 мая пригородные поезда будут курсировать, придерживаясь расписания рабочих дней. А 1–3 и 9–11 мая составы начнут отправляться по графику выходных.