Транспортный комплекс РФ перейдет в режим повышенной готовности в праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина​

Транспортный комплекс России перейдет в режим повышенной готовности с 30 апреля по 11 мая из-за прогнозируемого пассажиропотока в период майских праздников. Об этом сообщается в канале Минтранса РФ в МАХ.

"Работу транспорта в праздничные дни обсудили на оперативном совещании, которое провел в ситуационном центре Минтранса глава ведомства Андрей Никитин. В числе участников – подведомственные организации и транспортные компании, аэропорты, представители МЧС, МВД и регионов", – подчеркнуло ведомство.

Минтранс поручил Ространснадзору и ведомственной охране организовать инструктажи и при необходимости усилить силы и средства. При этом специалисты должны будут уделить особое внимание семьям с детьми, ветеранам, маломобильным россиянам, участникам СВО и их близким. Также ведомствам поручено проверить готовность медицинских пунктов на вокзалах, в аэропортах и на крупных объектах дорожного сервиса.

При этом, как указали в Минтрансе, граждан следует своевременно информировать о погоде и изменениях в расписании. РЖД и Федеральное агентство железнодорожного транспорта будут контролировать график и безаварийное движение поездов. При задержках самолетов аэропорты сформируют резерв питьевой воды и мест для отдыха.

Ведомство отметило, что ко Дню Победы под отдельным контролем будет находиться транспортное обслуживание ветеранов.

Ранее сообщалось, что в период майских праздников из Москвы отправятся 123 дополнительных поезда дальнего следования. С 30 апреля по 12 мая составы направятся в Казань, Архангельск, Волгоград и другие российские города. Также с 1 мая со столичного Казанского вокзала отправится новый туристический поезд "Космические выходные" сообщением Москва – Самара – Оренбург – Саранск.

