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15 июня, 08:37

Технологии

Касперский допустил исчезновение антивирусов в будущем

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

В будущем классические антивирусы могут стать невостребованными, если человечеству удастся создать квантовые системы или операционные системы с математически доказанной неуязвимостью. Об этом "Газете.ру" заявил основатель "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.

По его словам, специалисты компании много лет исследовали возможность создания кибериммунных систем, устойчивых к атакам не за счет дополнительных средств защиты, а благодаря самой архитектуре. В результате был разработан подход, который сочетает проверенные принципы безопасного проектирования с собственными технологиями компании. Такие решения уже применяются в сферах с повышенными требованиями к информационной безопасности.

При этом Касперский отметил, что сейчас отрасль сталкивается с новой угрозой – вредоносным программным обеспечением, использующим искусственный интеллект и способным изменять собственный код в режиме реального времени, что существенно усложняет его обнаружение.

"Хакеры уже используют ИИ-чницу для того, чтобы делать новый код, и для того, чтобы управлять всяким своим зловредством. И мы уже научились своей ИИ-чницей распознавать это. И что в результате? Антивирусы не исчезли, они просто стали более умными", – подчеркнул Касперский.

По его словам, современные антивирусные решения давно превратились из простых программ в комплексные многоуровневые системы защиты и продолжат развиваться вместе с новыми технологиями и угрозами.

Ранее сообщалось, что взломать iPhone можно через невидимое сообщение в iMessage. В "Лаборатории Касперского" выяснили, что на телефон жертвы приходит скрытое сообщение, при обработке которого запускается вредоносная программа, а само сообщение сразу удаляется.

Эксплойты обходят системы защиты и получают полный контроль над устройством, включая удаленную активацию микрофона и сбор сообщений. Проблему обнаружили еще в 2023 году при мониторинге Wi‑Fi сети в офисе компании, а на восстановление полной картины атаки ушло более полугода.

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