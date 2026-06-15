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15 июня, 12:26

Культура

Детективы писательницы Джоан Роулинг будут маркировать в России

Фото: legion-media.com/dmg media Licensing/Mike Raison

Книги из детективного цикла "Корморан Страйк", написанные автором "Гарри Поттера" Джоан Роулинг, будут маркировать в России из-за закона о пропаганде наркотиков. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на отраслевой перечень Российского книжного союза (РКС).

С 1 марта вступили в силу изменения, внесенные в закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием запрещенных веществ.

РКС каждую неделю пополняет отраслевой перечень произведений, содержащих упоминания наркотиков и подлежащих специальной маркировке. В перечень включены более 2,5 тысячи книг, а 15 июня в нем появилось еще 178 пунктов.

В их числе оказались несколько книг из цикла "Корморан Страйк" автора Роберта Гэлбрейта – под таким псевдонимом пишет детективы Роулинг. Из восьми книг четыре произведения – "Зов Кукушки", "На службе зла", "Дурная кровь" и "Смертельная белизна" – подлежат маркировке.

Более того, в список попали фантастический роман английского писателя Стивена Фрая "Как творить историю", книга главреда "Литературной газеты" Максима Замшева и роман "Влюбленная ведьма" Анны Джейн.

Ранее в указанный перечень РКС включили произведения российского писателя и политика Эдуарда Лимонова. Его книги "В Сырах: Роман в промзоне" и "Москва майская" издательства "Альпина.Проза" будут промаркированы.

Кроме того, маркировку получат биографические книги о легендарных рок-группах The Doors и Nirvana.

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