04 мая, 13:41

Культура

Биографии рок-групп The Doors и Nirvana будут маркировать в России

Фото: depositphotos/iakovenko123

В России биографические книги о легендарных рок-группах The Doors и Nirvana теперь будут маркироваться в соответствии с законом о борьбе с пропагандой наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отраслевой перечень.

Поправки к Федеральному закону "О наркотических средствах и психотропных веществах" вступили в силу с 1 марта. Изменения предполагают уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства, содержащих упоминания запрещенных веществ.

Сейчас список книг с упоминаниями наркотиков и требующих специальной маркировки доступен на сайте Российского книжного союза (РКС). Он обновляется еженедельно.

В частности, недавно пополненный перечень включил в себя "The Doors. Сгореть в любви дотла!", написанную британским журналистом Миком Уоллом, и "Nirvana: правдивая история", автором которой является музыкальный критик Эверетт Тру. Вместе с тем туда добавили еще порядка 100 произведений.

В конце апреля РКС обновил отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке, пополнив его на более чем 200 произведений.

В список вошли романы российского автора Олега Роя "Порог" и "Старьевщица", "Караоке" японского прозаика Рю Мураками и "Кто правит миром" американского философа Ноама Хомского, а также роман "Голос Земли" французского писателя Бернара Вербера.

При этом 11 книг из списка исключили, в том числе "Праздник, который всегда с тобой" Хемингуэя, "Норму" и "Метель" Владимира Сорокина, а также "Ярость" Салмана Рушди. Решение приняли на основании письма издательства АСТ.

