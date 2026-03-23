Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 марта, 12:09

Культура

Книги Ремарка, Сартра и Стейнбека начнут маркировать в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Романы "К востоку от Эдема" Джона Стейнбека и "Гэм" Эриха Марии Ремарка, которые были переведены после 1990 года, в российских книжных магазинах начнут маркировать предупреждениями о вреде наркотиков. Это следует из отраслевого перечня книг, содержащих упоминания запрещенных веществ, который опубликован на сайте Российского книжного союза (РКС).

Такие меры связаны со вступившими в силу 1 марта изменениями в федеральном законе "О наркотических средствах и психотропных веществах". Из документов следует, что за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков может грозить привлечение к административной и уголовной ответственности.

Над перечнем книг, подлежащих маркировке, работали издатели. Он был создан для саморегулирования отрасли и должен помочь снизить риски получения штрафов, а также привести к единому правоприменению.

В список, помимо указанных книг, вошли работы российских авторов Сергея Лукьяненко и Виктора Пелевина, а также произведения Чака Паланика, Стивена Кинга и Харуки Мураками. Правила распространяются и на классическую литературу, которая была переведена после 1 августа 1990-го.

Таким образом, романы "Гэм" издательства АСТ и "К востоку от Эдема" обязательно должны быть промаркированы, так как перевели их в 2017 году. Также под маркировку подпали рассказы Жана-Поля Сартра из сборника "Тошнота. Стена. Слова. Ставок больше нет", которые переводили в период с 2014 по 2019 годы.

Владимир Путин подписал соответствующий закон в 2024 году. В документе подчеркивалось, что произведения искусства и литературы не подпадут под запрет пропаганды наркотиков, если упоминание запрещенных веществ составляет часть художественного замысла, однако должны будут иметь маркировку.

При этом запрет пропаганды наркотиков не касается медицинских, научных и учебных изданий, а также материалов оперативно-разыскной деятельности.

культураобщество

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика