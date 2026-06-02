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02 июня, 10:37

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"Лаборатория Касперского": iPhone могут взломать через невидимое сообщение в iMessage

Раскрыта схема взлома iPhone через невидимое сообщение в iMessage

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина​

Взломать iPhone можно через невидимое сообщение в iMessage. Об этом рассказал директор глобального центра исследования и анализа угроз "Лаборатории Касперского" Игорь Кузнецов, видеозапись его комментария опубликовал ЦОС ФСБ России.

"Все началось в 2023 году здесь, в этом офисе, физически в офисе "Лаборатории Касперского". В ходе стандартного мониторинга нашей Wi-Fi сети, которая подключается к мобильным телефонам, наши эксперты обнаружили подозрительную активность... Все эти (проверенные. – Прим. ред.) устройства только продукция компании Apple – iPhone", – поделился специалист.

После этого эксперты начали исследовать смартфоны своих же коллег. При этом камеру на устройствах сразу заклеивали, чтобы оператор атаки не увидел исследователей и не отключил слежку. На восстановление полной картины ушло более полугода.

Выяснилось, что на телефон жертвы приходило "невидимое" сообщение в iMessage. Как только оно начинало обрабатываться, вредоносная программа уже запускалась, а само сообщение немедленно удалялось. Затем несколько сложных компонентов – эксплойтов – обходили все системы защиты и получали полный контроль над устройством, абсолютно незаметно для пользователя.

Среди модулей были те, что включали микрофон и записывали аудио на три часа вперед, а также собирали сообщения за последние трое суток. Как только у телефона появлялась связь, все данные уходили на сервер злоумышленников.

Ранее ФСБ сообщила о вскрытии широкомасштабной схемы иностранных спецслужб по внедрению вредоносного ПО на мобильные устройства высокопоставленных российских чиновников. Оно использовалось для снятия имеющихся данных, прослушивания переговоров и негласного контроля обстановки вблизи устройств.

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