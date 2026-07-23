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23 июля, 09:01

Политика

Силы ПВО России уничтожили 223 беспилотника ВСУ за ночь

Фото: MAX/"Минобороны России"

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 23 июля уничтожили 223 украинских БПЛА в небе над Россией. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что силы ПВО работали в период с 20:00 22 июля до 08:00 23 июля. Все уничтоженные аппараты были самолетного типа.

Атаке подверглись 18 регионов страны. Беспилотники ликвидировали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями.

Кроме того, дроны уничтожили над Московским регионом, Крымом, Татарстаном и акваторией Азовского моря.

Ранее один человек погиб в результате ночной атаки на Крым. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что правительство окажет семьям всю необходимую помощь и поддержку, а также выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.

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