Фрагменты БПЛА нашли на балконе жилого дома в Туле после атаки ВСУ

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Фрагменты беспилотника нашли на балконе многоквартирного жилого дома в Туле после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на своей странице в MAX сообщил глава Тульской области Дмитрий Миляев.

Он добавил, что на данный момент организовано реагирование оперативных служб.

По словам губернатора, всего в небе над Тульской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали пять вражеских дронов. В результате никто не пострадал.

Вместе с тем ВСУ атаковали и Воронежскую область. Как рассказал губернатор Александр Гусев, силы ПВО отражали атаки противника на протяжении всей минувшей ночи. Есть пострадавшие.

