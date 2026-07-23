23 июля, 08:14Происшествия
Фрагменты БПЛА нашли на балконе жилого дома в Туле после атаки ВСУ
Фото: 123RF.соm/palinchak
Фрагменты беспилотника нашли на балконе многоквартирного жилого дома в Туле после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на своей странице в MAX сообщил глава Тульской области Дмитрий Миляев.
Он добавил, что на данный момент организовано реагирование оперативных служб.
По словам губернатора, всего в небе над Тульской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали пять вражеских дронов. В результате никто не пострадал.
Вместе с тем ВСУ атаковали и Воронежскую область. Как рассказал губернатор Александр Гусев, силы ПВО отражали атаки противника на протяжении всей минувшей ночи. Есть пострадавшие.