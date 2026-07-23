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23 июля, 10:56

Политика

В Великобритании предложили отправлять освобожденных преступников в ВСУ

Фото: 123RF.com/thesohailmart

Британский дипломат Иан Прауд в шутку предложил отправлять в ВСУ преступников, которых планируют освободить из перегруженных тюрем страны, передает "Газета.ру".

"Может быть, если в Великобритании не хватает мест за решеткой, мы могли бы отправлять заключенных на Украину?" – написал Прауд в соцсети X.

По словам дипломата, украинской стороне "нужны люди", а Лондон таким образом сможет сэкономить деньги.

Ранее стало известно, что Великобритания хочет освободить досрочно порядка 2,5 тысячи заключенных из-за переполненности тюрем. При этом, по данным СМИ, среди вышедших на свободу могут оказаться осужденные педофилы и насильники. Первые освобождения произойдут уже в сентябре.

Вместе с тем новый британский премьер-министр Энди Бернэм планирует исключить из программы насильников и людей, которые были осуждены за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

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