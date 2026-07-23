Пожарный пострадал при тушении огня после взрыва газа в Егорьевске

Фото: МАХ/"Прокуратура Московской области"

Пожарный, который работал на месте взрыва газа в подмосковном Егорьевске, стал еще одним пострадавшим в результате ЧП. Число госпитализированных возросло до четырех, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.

Сотрудника МЧС доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают ему и другим пострадавшим необходимую помощь.

Взрыв газа и последовавший за ним пожар произошел в одной из квартир жилого дома в Егорьевске утром 23 июля. Эпицентром ЧП стала квартира на третьем этаже здания: там повреждения получили балкон и оконная рама. Также ущерб получили соседи.

Открытое горение удалось ликвидировать на площади в 60 "квадратов". Спасатели эвакуировали из дома 28 жильцов, среди них – семеро детей. Ранее сообщалось о шести пострадавших.

По факту ЧП возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Все причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

