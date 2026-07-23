Журналист Карлсон рассказал об арестах американцев после поездок в Россию

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Американский журналист Такер Карлсон рассказал, что граждан США арестовывают, когда они возвращаются домой из России. Об этом сообщает RT со ссылкой на подкаст East Meets West.

По его словам, американцев настойчиво отговаривают от поездок в РФ. Журналист добавил, что сам планировал приехать в Россию зимой, но столкнулся с некоторыми трудностями.

Ранее МИД РФ предупреждал российских граждан о риске задержания в США по обвинению в "похищении" собственных детей при вывозе их из Соединенных Штатов. В частности, правоохранители задерживают россиянок, чьи дети родились в браке с американцами.

В связи с этим ведомство рекомендовало соотечественницам воздержаться от поездок в США или тщательно взвесить риски.

