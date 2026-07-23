В Москве отреставрируют знаменитую Погодинскую избу

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Мосгорнаследие поручило разработать проект реставрации деревянного дома 12а на Погодинской улице, являющегося объектом культурного наследия федерального значения. В этом доме жил профессор Императорского Московского университета, историк и коллекционер Михаил Погодин. Арендатор уже начал подготовку необходимой документации,сообщил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

"Деревянный терем был построен в 1856 году как дань уважения выдающемуся историку Михаилу Погодину. Высокий сруб со светелкой на втором этаже украшен изящной резьбой – наличниками, подзорами и ставнями, выполненными, предположительно, по рисункам князя Григория Гагарина. В свое время в стенах усадьбы бывали Александр Островский, Федор Тютчев, Иван Тургенев, Сергей Аксаков и Афанасий Фет", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

Емельянов отметил, что здание долгое время находилось в запустении и требовало срочных мер по сохранению. Теперь правообладатель обязан провести научные исследования, изучить все особенности памятника и представить проект комплексного восстановления.

Автором проекта Погодинской избы выступил молодой архитектор Николай Никитин, который впоследствии стал академиком. Он окончил Московское дворцовое архитектурное училище и выполнял обязанности помощника архитектора.

Финансирование строительства было предоставлено предпринимателем и меценатом Василием Кокоревым, который преподнес этот подарок Погодину. Усадьба предназначалась для хранения коллекции исторических реликвий, собранной историком. В древлехранилище насчитывалось около 200 икон, а также множество старопечатных книг и рукописей. Первоначально изба была флигелем большого имения на Девичьем поле.

В 1941 году, во время Великой Отечественной войны, главный дом был разрушен прямым попаданием бомбы, а изба сильно пострадала. Лишь в 1972-м здание впервые отреставрировали силами Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Позднее здесь размещался общественный музей "Слово о полку Игореве".

Несмотря на некоторые утраты и поздние переделки, Погодинская изба сохраняет большое художественное и историческое значение как редкий памятник деревянной городской архитектуры и один из первых ярких образцов русского стиля в гражданском зодчестве.

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