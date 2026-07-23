TWP: США планируют военную операцию против террористов в Мали

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Соединенные Штаты рассматривают возможность проведения военной операции против одной из действующих в Мали террористических группировок. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на газету The Washington Post.

Журналисты узнали о планах Вашингтона от источников, знакомых с обсуждением инициативы. Речь, в частности, идет об операции против группировки "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (признает себя частью "Аль-Каиды", террористической организации, запрещенной в РФ). Отмечается, что ее боевики регулярно совершают нападения на тюрьмы, логистические объекты и военные базы в стране.

Как подчеркивает издание, возможное прямое участие американских военных в операции сопряжено с дополнительными рисками. Одним из факторов называется присутствие в регионе российских подразделений, что может осложнить проведение подобных действий.

В апреле Минобороны РФ сообщали о попытке госпереворота в Мали. Противник одновременно атаковал четыре города – столицу Республики Мали Бамако и города Севаре, Гао, Кидаль. При этом незаконные вооруженные формирования группировок "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" и "Фронт освобождения Азавада" действовали скоординированно и под общим руководством.