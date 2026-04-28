Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля, 12:56

Политика

В МИД РФ заявили, что в "Африканском корпусе" есть жертвы после атаки повстанцев в Мали

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Со стороны российского "Африканского корпуса" есть жертвы в результате атак боевиков в Мали, заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко в ходе заседания международного комитета Совета Федерации.

Он отметил, что 25 апреля в Мали произошли скоординированные вылазки террористических групп, аффилированных с "Аль-Каидой" (террористическая организация, запрещена в РФ) и туарегских сепаратистов.

"Совместными усилиями они во многих частях страны нанесли удары по вооруженным силам этой страны и, к сожалению, по подразделению нашего "Африканского корпуса". В результате имеются жертвы с нашей стороны", – подчеркнул Борисенко.

Он также добавил, что сотрудники "Африканского корпуса" оказывают поддержку посольству России в Мали.

После атаки боевиков весь персонал был собран внутри посольства, в том числе женщины, дети и члены семьи. Через некоторое время к зданию дипмиссии подошел "Африканский корпус" для обеспечения безопасности россиян. Помимо этого, посольство окружила местная полиция.

Вооруженные группировки совершили серию нападений в столице Мали Бамако и прилегающих районах. Например, около 250 боевиков атаковали аэропорт Бамако-Сену и находящуюся рядом военную базу. Войска Мали отразили атаки террористов. На данный момент военные продолжают ликвидировать бандформирования. По предварительным данным, в подготовке боевиков могли участвовать западные силовые структуры.

В МИД РФ сообщали, что российские граждане не пострадали в результате террористических атак. Позже пресс-секретарь местного правительства Исса Кулибали сообщил, что скончался руководитель Минобороны Мали Садио Камара. Они напали на его резиденцию, Камара вступил в перестрелку с нападавшими, но был смертельно ранен.

Читайте также


политикапроисшествияза рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика