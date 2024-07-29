Боевики напали на российских бойцов в Мали

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Напавшая на российских бойцов в Мали группа боевиков составила 1 тысячу человек, говорится в заявлении штурмовиков из РФ.

С 22 по 27 июля бойцы под руководством Сергея Шевченко (позывной "Пруд") в районе населенного пункта Тин-Заутин вели бои с членами запрещенной и признанной террористической в РФ группировки "Аль-Каида в Сахеле" и боевиками из "Координационного движения Азавад", рассказали там.

Сначала "группа Пруда" уничтожила большую часть исламистов и обратила в бегство остальных, однако наступившая песчаная буря дала время радикалам для перегруппировки, что позволило нарастить им свою численность, уточняется в заявлении.

"В связи с этим командованием ЧВК "Вагнер" было принято решение перебросить дополнительные силы в район боевых действий для оказания помощи 13-му штурмовому отряду", – говорится в сообщении из телеграм-канала группы.

Уже 25-го числа боевики атаковали россиян и военных из Мали. Радикалы, воспользовавшись тяжелым вооружением, БПЛА и "шахид-мобилями", усилили атаки, что повлекло потери со стороны штурмовиков и Вооруженных сил Мали, подчеркивается в заявлении.

В последней радиограмме, отправленной вечером 27 июля, говорилось, что осталось в живых всего трое, но они продолжают вести бой. Шевченко погиб в боестолкновении.

Ранее в зарубежных СМИ предположили, что бывших сотрудников "Вагнер" могут разместить в Буркина-Фасо, Ливии, Мали, Центрально-Африканской Республике и Нигере. Ожидалось, что ЧВК должна была заменить "Африканский корпус". Журналисты ссылались на близкий к МО РФ источник и сообщали о возможном наборе около 20 тысяч человек.

