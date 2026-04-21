21 апреля, 17:00

Происшествия

"Африканский корпус" освободил захваченных в 2024 году в Нигере граждан РФ и Украины

Фото: телеграм-канал "АФРИКАНСКИЙ КОРПУС 2.0"

"Африканский корпус" освободил в Мали двух сотрудников российской геологоразведочной компании – граждан РФ и Украины, передало Минобороны РФ.

Речь идет о россиянине Олеге Грете 1962 года рождения и гражданине Украины Юрии Юрове 1970 года рождения. По данным оборонного ведомства, в июле 2024 года на территории Нигера их захватила одна из террористических группировок.

У освобожденных из плена граждан РФ и Украины выявили многочисленные заболевания и сильное физическое истощение. Их доставят в Москву для лечения бортом военно-транспортной авиации Вооруженных сил России.

Кроме того, руководство российской компании уже выразило благодарность военнослужащим "Африканского корпуса" и министерству обороны РФ за освобождение своих сотрудников.

Ранее экстремисты в Нигерии совершили нападение на прихожан Русской православной церкви (РПЦ) в христианском поселении Туран. В результате атаки погибли по меньшей мере 10 местных жителей. Двое погибших являлись прихожанами РПЦ. Всего в поселении Туран проживают 50 православных христиан, 20 из которых – дети.

Читайте также


Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

