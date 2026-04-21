"Африканский корпус" освободил захваченных в 2024 году в Нигере граждан РФ и Украины

"Африканский корпус" освободил в Мали двух сотрудников российской геологоразведочной компании – граждан РФ и Украины, передало Минобороны РФ.

Речь идет о россиянине Олеге Грете 1962 года рождения и гражданине Украины Юрии Юрове 1970 года рождения. По данным оборонного ведомства, в июле 2024 года на территории Нигера их захватила одна из террористических группировок.

У освобожденных из плена граждан РФ и Украины выявили многочисленные заболевания и сильное физическое истощение. Их доставят в Москву для лечения бортом военно-транспортной авиации Вооруженных сил России.

Кроме того, руководство российской компании уже выразило благодарность военнослужащим "Африканского корпуса" и министерству обороны РФ за освобождение своих сотрудников.

