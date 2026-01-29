Reuters: взрывы и стрельба произошли у аэропорта Ниамея в Нигере

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Продолжительная стрельба и несколько взрывов произошли около международного аэропорта столицы Нигера Ниамея. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Reuters.

Агентство не приводит информацию о последствиях случившегося. В данный момент выясняются причины инцидента.

Ранее неизвестный открыл стрельбу по людям в городе Лейк Карджелиго штата Новый Южный Уэльс в Австралии. Полиция подтвердила гибель 3 человек, еще 1 был госпитализирован в тяжелом, но стабильном состоянии.

Еще один инцидент произошел до этого в штате Миссисипи США, где 6 человек погибли в результате стрельбы. По данным СМИ, стрелком оказался 24-летний мужчина. Среди погибших была семилетняя девочка. Злоумышленник открывал стрельбу в разных районах рядом с городом Уэст-Поинт после того, как ему помешали совершить насилие над одной из жертв.