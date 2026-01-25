Bild: стрельба произошла в многоквартирном доме в центре Берлина

Фото: Getty Images/picture alliance/Sophia Weimer

Стрельба произошла в многоквартирном доме в центре Берлина, пострадали 5 человек. Об этом сообщает газета Bild.

По данным издания, инцидент произошел на улице Вихманнштрассе в районе Тиргартен рядом с отелем "Интерконтиненталь". Двое пострадавших получили серьезные ранения.

В полиции сказали, что никакой информации больше нет. Идет расследование на месте происшествия.

Также Bild указывает, что правоохранителям удалось задержать несколько человек. Выстрелы были зафиксированы в квартире, которая расположена на пятом этаже.

В материале сказано, что один пострадавший сам прибыл в медицинское учреждение. На место происшествия прибыли медики, которые помогли женщине, мужчине и двум другим раненым. Все они доставлены в больницу, которую охраняют полицейские. Территорию у дома оцепили, там работают пожарные и правоохранители.

