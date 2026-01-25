Форма поиска по сайту

25 января, 22:45

Происшествия
Bild: стрельба произошла в многоквартирном доме в центре Берлина

Стрельба произошла в многоквартирном доме в центре Берлина – СМИ

Фото: Getty Images/picture alliance/Sophia Weimer

Стрельба произошла в многоквартирном доме в центре Берлина, пострадали 5 человек. Об этом сообщает газета Bild.

По данным издания, инцидент произошел на улице Вихманнштрассе в районе Тиргартен рядом с отелем "Интерконтиненталь". Двое пострадавших получили серьезные ранения.

В полиции сказали, что никакой информации больше нет. Идет расследование на месте происшествия.

Также Bild указывает, что правоохранителям удалось задержать несколько человек. Выстрелы были зафиксированы в квартире, которая расположена на пятом этаже.

В материале сказано, что один пострадавший сам прибыл в медицинское учреждение. На место происшествия прибыли медики, которые помогли женщине, мужчине и двум другим раненым. Все они доставлены в больницу, которую охраняют полицейские. Территорию у дома оцепили, там работают пожарные и правоохранители.

Ранее 6 человек, в том числе ребенок, погибли в результате стрельбы в американском штате Миссисипи. Уточнялось, что 24-летний мужчина открыл огонь по людям после того, как ему помешали совершить насилие над одной из жертв. Предположительно, он убил своего отца, дядю, брата, девочку, а также двух мужчин-братьев, один из которых был священнослужителем.

происшествияза рубежом

