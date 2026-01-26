Правила возврата некоторых товаров изменятся в РФ с 1 февраля

Фото: depositphotos/wabeno

С 1 февраля 2026 года в России изменится порядок возврата технически сложных товаров с недостатками. Об этом в интервью РИА Новости сообщил юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, теперь потребители смогут требовать возмещения не только уплаченной суммы, но и разницы в цене, вызванной инфляцией и изменением рыночной стоимости.

При возврате некачественного автомобиля, телефона или другой сложной техники будет учитываться не цена покупки по чеку, а текущая рыночная стоимость аналогичного товара с учетом его износа и года выпуска. Покупатель получит компенсацию разницы между этими суммами.

Эксперт подчеркнул, что такая мера защитит потребителей от ситуации, когда из-за роста цен возвращенных денег недостаточно для покупки нового товара со схожими характеристиками. Сумма будет рассчитываться на момент удовлетворения требования продавцом или вынесения судебного решения.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что подаренную технику можно вернуть обратно в магазин только в том случае, если она приобреталась онлайн. Она добавила, что практически вся бытовая техника находится в утвержденном правительством РФ перечне непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену.