Более 1,8 тыс семей переехали в новостройки по реновации в Западном Дегунине

Более 1,8 тысячи семей переехали в новостройки по программе реновации в столичном районе Западное Дегунино. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр напомнил, что переселение по реновации в этом районе началось в 2021 году, когда под заселение передали жилой дом на Ангарской улице. В настоящее время таких объектов уже 6.

Горожане получают квартиры с улучшенной отделкой, что позволяет заехать в новое жилье без дополнительных затрат. Благодаря программе свои жилищные условия смогут улучшить около 3,3 тысячи семей из 45 старых домов, добавил Ефимов.

На первых этажах зданий работают центры информирования переселенцев. После завершения переезда на их месте откроются магазины, кафе, аптеки и другие предприятия.

В новых жилых комплексах в Западном Дегунине в общей сложности свыше 2 тысяч квартир площадью порядка 120 тысяч квадратных метров. В зданиях установили лифты, сделали комнаты для консьержей, а также колясочные, отметил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

С его слов, для более комфортного переезда город бесплатно предоставляет грузчиков и транспорт. Эту услугу уже заказали более 1,7 тысячи семей.

Ранее стало известно, что на юго-западе Москвы построят 21 дом по реновации. Новостройки общей площадью более 950 тысяч "квадратов" появятся в 7 районах города. В них будет около 9,3 тысячи квартир суммарной площадью примерно 560 тысяч "квадратов".