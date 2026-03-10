Дом по реновации возведут в Походном проезде в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жилой дом по программе реновации возведут в Южном Тушине. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

Новостройка расположится по адресу Походный проезд, земельный участок № 9/1. Общая площадь объекта составит 21 тысячу квадратных метров.

"Здание будет обладать всеми преимуществами современных новостроек по программе реновации: красивыми фасадами, квартирами с улучшенной планировкой, благоустроенным двором с детскими и спортивными площадками", – отметил он.

Уточняется, что в Южном Тушине много лесопарковых зон и мест для отдыха. Среди них – Сходненский ковш и парк "Дубовая роща "Маяк". Кроме того, развита социальная и коммерческая инфраструктура, есть торговые центры и супермаркеты.

Между тем на северо-востоке Москвы возводятся 17 домов по реновации. Суммарная площадь зданий – почти 600 тысяч "квадратов". В них будет свыше 6,2 тысячи квартир, в общей сложности совокупная жилая площадь превысит 360 тысяч "квадратов".