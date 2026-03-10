Форма поиска по сайту

10 марта, 11:07

Шоу-бизнес
Page Six: группа Pussycat Dolls планирует воссоединиться для мирового тура

Группа Pussycat Dolls воссоединится для мирового тура

Фото: Getty Images/Comic Relief/Nicky Johnston

Группа Pussycat Dolls планирует воссоединиться для нового мирового турне. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Page Six.

По данным портала, участницы группы готовы к совместной работе. Коллектив прекратил свое существование в 2010 году, однако планировал вернуться на сцену с глобальным туром еще в 2020-м.

Из-за сорванных концертов ведущая вокалистка Николь Шерзингер и основательница группы Робин Антин оказались вовлечены в затяжной судебный спор. Шерзингер сначала подтвердила свое участие в планировавшемся туре, а потом заявила об отказе выходить на сцену без получения 75% от общей прибыли. Достичь соглашения Антин и Шерзингер смогли лишь в 2024 году.

Ранее сообщалось, что экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина готова принять участие в большом юбилейном концерте, посвященном 20-летию группы. По словам певицы, она с радостью выступит, если получит приглашение от основателя группы Максима Фадеева.

Группа существовала с 2006 по 2019 год. В 2024 году Фадеев сообщил о перезапуске коллектива.

