В Москве начались работы по замене лифтов в жилых домах по программе капремонта

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

В Москве специалисты начали работы по замене лифтов в жилых домах в рамках региональной программы капитального ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

По словам заммэра Петра Бирюкова, с начала реализации программы обновления лифтового хозяйства в столичных жилых домах установили уже свыше 52,3 тысячи новых лифтов. В этом году планируется заменить более 5,5 тысячи подъемников во всех округах.

Отмечается, что в городе внимательно следят за соблюдением сроков эксплуатации лифтов, так как они относятся к оборудованию повышенной опасности и их необходимо регулярно проверять и заменять.

С 2018 года лифты в домах, которые находятся на счете регионального оператора, меняются четко в год окончания их срока службы. Старое оборудование демонтируют и на его месте устанавливают новый подъемник.

При наличии нескольких лифтов в подъезде они меняются поочередно, чтобы жильцам было удобно. При замене специалисты используют российское оборудование, соответствующее всем требованиям безопасности.

Ранее стало известно, что специалисты столичного комплекса городского хозяйства заменили системы электроснабжения более чем в 400 домах в рамках программы капитального ремонта в 2025 году. В ходе работ они проложили новые кабель-каналы, установили лотки на чердаках и в подвалах, а также протянули силовые кабели.

