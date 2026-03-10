Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта, 15:41

Город

В Москве начались работы по замене лифтов в жилых домах по программе капремонта

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

В Москве специалисты начали работы по замене лифтов в жилых домах в рамках региональной программы капитального ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

По словам заммэра Петра Бирюкова, с начала реализации программы обновления лифтового хозяйства в столичных жилых домах установили уже свыше 52,3 тысячи новых лифтов. В этом году планируется заменить более 5,5 тысячи подъемников во всех округах.

Отмечается, что в городе внимательно следят за соблюдением сроков эксплуатации лифтов, так как они относятся к оборудованию повышенной опасности и их необходимо регулярно проверять и заменять.

С 2018 года лифты в домах, которые находятся на счете регионального оператора, меняются четко в год окончания их срока службы. Старое оборудование демонтируют и на его месте устанавливают новый подъемник.

При наличии нескольких лифтов в подъезде они меняются поочередно, чтобы жильцам было удобно. При замене специалисты используют российское оборудование, соответствующее всем требованиям безопасности.

Ранее стало известно, что специалисты столичного комплекса городского хозяйства заменили системы электроснабжения более чем в 400 домах в рамках программы капитального ремонта в 2025 году. В ходе работ они проложили новые кабель-каналы, установили лотки на чердаках и в подвалах, а также протянули силовые кабели.

Читайте также


город

Главное

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

Что продают россиянки после 8 Марта?

В немилость женщин попали подарочные карты и сертификаты в узкопрофильные магазины

Популярностью на вторичном рынке по завершении праздников пользуется необычная техника

Читать
закрыть

Возможна ли в РФ передача родственникам пенсионных баллов?

Мера сделает страховую систему более привлекательной

Однако эксперты уверены: при существующих страховых взносах общий объем собираемых средств уменьшится

Читать
закрыть

Что известно о пропаже детей в подмосковном Звенигороде?

13-летняя девочка и два 12-летних мальчика могли провалиться под лед

По одной из версий, школьники собирались на природу, чтобы поздравить одноклассницу с 8 Марта

Читать
закрыть

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика