25 февраля, 09:57

Почти 1,8 тыс многоквартирных домов Москвы отремонтируют в 2026 году

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Почти 1,8 тысячи многоквартирных домов Москвы затронет капитальный ремонт в 2026 году. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что в столичную программу капремонта вошли более 30 тысяч домов общей площадью свыше 320 миллионов квадратных метров. С 2015 года привели в порядок более 15 тысяч объектов.

Новые работы стартовали в соответствии с утвержденным графиком. Их перечень для каждого здания определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния.

В частности, зимой проводится ремонт систем электро- и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, а также подвалов, мусоропроводов и подъездов. Обновление фасадов и плоских крыш проходит после установления устойчивых положительных температур наружного воздуха, уточнил вице-мэр.

Бирюков напомнил, что соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле, поскольку это оборудование повышенной опасности. С 2018 года подъемники в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации.

В прошлом году в столице обновили свыше 800 фасадов многоквартирных домов. Самые масштабные работы прошли в ЦАО, ВАО и САО. При этом для каждого фасада использовалась специальная технология, позволяющая восстановить технические характеристики и облик здания.

