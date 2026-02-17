В 2025 году в Москве прошел капитальный ремонт в 10 домах с витражными окнами

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Специалисты комплекса горхозяйства Москвы провели капитальный ремонт 10 жилых домов с витражными окнами. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В частности, привели в порядок доходный дом Л. Н. Нейдгарт по адресу улица Садовая-Каретная, дом 8, строение 1. Здание построили до 1917 года по проекту архитектора Ивана Германа в псевдоготическом стиле.

Во время работ мастера очистили фасад и обработали антигрибковыми составами места замокания. Затем они отремонтировали все декоративные элементы и покрасили здание, выбрав оттенки "серая фланель" и "бежевый чеснок".

Кроме того, специалисты привели в порядок входную группу, цоколь и подвальные помещения, заменили обрешетку на крыше и кровельное покрытие.

Работы также провели в 3-этажном доме XIX века в Большом Факельном переулке. Здание построили в 1860 году по индивидуальному проекту в стиле эклектики. Оно украшено рустом, сандриками, замковыми камнями и лучковыми перемычками над окнами. В связи с этим для ремонта был разработан отдельный проект с учетом особенностей здания.

Сначала мастера очистили открытые полости, а места замокания обработали антигрибковым составом. После этого они привели в порядок кирпичные сандики, замковые камни и лучковые перемычки, а также окрасили стены в исторические цвета "синий источник" и "сигнальный белый".

Помимо этого, на фасаде заменили отливы, отремонтировали откосы и обновили внешнюю систему водостока. Цоколь оштукатурили и окрасили, на скатной крыше заменили обрешетку и кровельное покрытие, на чердаке установили температурно-влажностный режим, используя плиты из минеральной ваты.

Также в подъезде обновили напольную плитку, привели в порядок стены и потолок, а на лестнице – ступени и перила. Там же установили новые почтовые ящики.

В подвале специалисты проложили новую электросеть, заменили магистрали центрального отопления, холодного водоснабжения и водоотведения.

Капитально отремонтировали и 11-этажное здание по адресу Несвижский переулок, дом 12. Его возвели в 1966 году. В ходе работ привели в порядок кирпичную кладку фасада, входную группу и балконные экраны. Более того, в здании заменили инженерные системы.

В прошлом году отремонтировали 680 крыш многоквартирных домов в Москве. Около 350 обновленных кровель – это плоские наплавляемые крыши, еще более 300 – металлические скатные. Во время работ специалисты заменили их покрытие, привели в порядок ограждения и стыки плит.